В Англии и Уэльсе может быть принято решение меньше людей сажать в тюрьму

15:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проблема нехватки мест в британских тюрьмах может быть решена с помощью реформы, после которой в Англии и Уэльсе перестанут наказывать за мелкие правонарушения тюремными сроками. Об этом заявил в интервью газете "Дейли телеграф" замглавы Минюста Великобритании Рори Стюарт, в ведении которого находится пенитенциарная система страны.

Согласно статистике, за последние 25 лет нагрузка на британские тюрьмы увеличилась вдвое. При этом, по словам Стюарта, из 86 тысяч человек, которые сейчас содержатся в исправительных учреждениях Англии и Уэльса, больше половины отбывают сроки меньше шести месяцев - преимущественно за мелкие кражи.