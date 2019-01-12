В Англии и Уэльсе может быть принято решение меньше людей сажать в тюрьму
15:45 12.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проблема нехватки мест в британских тюрьмах может быть решена с помощью реформы, после которой в Англии и Уэльсе перестанут наказывать за мелкие правонарушения тюремными сроками. Об этом заявил в интервью газете "Дейли телеграф" замглавы Минюста Великобритании Рори Стюарт, в ведении которого находится пенитенциарная система страны.
Согласно статистике, за последние 25 лет нагрузка на британские тюрьмы увеличилась вдвое. При этом, по словам Стюарта, из 86 тысяч человек, которые сейчас содержатся в исправительных учреждениях Англии и Уэльса, больше половины отбывают сроки меньше шести месяцев - преимущественно за мелкие кражи.
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