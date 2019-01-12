Взрыв газа в Париже унес четыре жизни

16:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв газа на улице Тревиз в Париже в субботу унес жизни четырех человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

"В результате трагического взрыва погибли четыре человека: двое пожарных и двое гражданских лиц. Десять человек находятся в крайне тяжелом состоянии, один из них - пожарный", - сказал министр.