Взрыв газа в Париже унес четыре жизни
16:05 12.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрыв газа на улице Тревиз в Париже в субботу унес жизни четырех человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.
"В результате трагического взрыва погибли четыре человека: двое пожарных и двое гражданских лиц. Десять человек находятся в крайне тяжелом состоянии, один из них - пожарный", - сказал министр.
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