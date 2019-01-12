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"Русский союз Латвии" организовал в Риге акцию протеста

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16:44 12.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Марш за социальную справедливость проходит в субботу в столице Латвии. Акция протеста против социального и национального неравенства собрала несколько сотен участников, сообщает с места событий корр. ТАСС.

Цель мероприятия, организатором которого выступила партия "Русский союз Латвии" (РСЛ), - выразить несогласие с политикой властей и потребовать изменений. В руках у участников марша плакаты с надписями: "Суверенная власть принадлежит народу. Мы народ! Мы решаем!", "Сила в правде. Правда за нами!", "Хватит пилить евроденьги!", "Власть народу, камеры - ворам!", "Нам не все равно!", "Школа без знаний - фабрика рабов", "Русским детям - русские школы".

Колонна демонстрантов собралась на центральной Домской площади, после чего направилась через Рижский замок - резиденцию президента - к зданию Сейма (парламента) Латвии. Как отмечают устроители марша, у рижан не меньше оснований для недовольства, чем у парижан.

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