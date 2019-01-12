Трамп: Я занимаю гораздо более жесткую позицию по отношению к России, чем Обама, Буш или Клинтон

16:46 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп в очередной раз поставил себе в заслугу очень жесткую позицию по отношению к России, однако рассчитывает на то, что рано или поздно отношения между Вашингтоном и Москвой нормализуются.

"Я занимаю гораздо более жесткую позицию по отношению к России, чем Обама, Буш или Клинтон. Возможно, более жесткую, чем любой другой президент. В то же самое время, как я часто говорил, поладить с Россией - это хорошо. Я всецело надеюсь на то, что однажды у нас вновь будут хорошие отношения с Россией", - написал он в субботу в своем "Твиттере".