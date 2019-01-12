0
0
168
Новости

Трамп: Я занимаю гораздо более жесткую позицию по отношению к России, чем Обама, Буш или Клинтон

Добавить в избранное

16:46 12.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп в очередной раз поставил себе в заслугу очень жесткую позицию по отношению к России, однако рассчитывает на то, что рано или поздно отношения между Вашингтоном и Москвой нормализуются.

"Я занимаю гораздо более жесткую позицию по отношению к России, чем Обама, Буш или Клинтон. Возможно, более жесткую, чем любой другой президент. В то же самое время, как я часто говорил, поладить с Россией - это хорошо. Я всецело надеюсь на то, что однажды у нас вновь будут хорошие отношения с Россией", - написал он в субботу в своем "Твиттере".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

18:13 12.01.2019
Ukfdf
0
5
16:44 12.01.2019
"Русский союз Латвии" организовал в Риге акцию протеста
0
161
16:05 12.01.2019
Взрыв газа в Париже унес четыре жизни
0
189
15:45 12.01.2019
В Англии и Уэльсе может быть принято решение меньше людей сажать в тюрьму
0
206
15:15 12.01.2019
Орбитальный радиотелескоп "Спектр-Р" давно превысил срок активной работы
0
241
14:45 12.01.2019
Армянская католическая церковь получит участок под строительство храма
0
257
14:10 12.01.2019
В НАК сообщили, чем занимались нейтрализованные в Дагестане боевики
0
318
13:20 12.01.2019
Полиция начала задержания "желтых жилетов" еще до начала манифестации
0
337
12:08 12.01.2019
Утечка газа привела к сильному взрыву в Париже
0
389
11:35 12.01.2019
У специалистов возникли проблемы с орбитальным спутником "Спектр-Р"
0
398

Возврат к списку