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WADA назвала срок, когда станет известна "судьба" РУСАДА

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19:22 12.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) вынесет решение относительно статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 22 января. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

"Исполком WADA 22 января обсудит рекомендации комитета по соответствию относительно статуса РУСАДА. Члены исполкома запросили столько времени, чтобы должным образом изучить рекомендации комитета по соответствию, которые будут предоставлены не позднее 17 января. WADA публично озвучит решение исполкома после телефонной конференции 22 января", - говорится в сообщении пресс-службы.

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