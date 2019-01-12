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Протесты во Франции: Из 32 тыс участников полиция задержала около сотни

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19:25 12.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция и жандармерия задержала в субботу во Франции около ста протестующих, из которых 82 помещены под стражу. Такие сведения о проходящих в стране акциях "желтых жилетов" приводит МВД Франции.

В Париже задержаны 75 человек. Значительная часть из этого числа взята под стражу в последние часы, в ходе подавления полицией и жандармерией беспорядков у Триумфальной арки, на площади Звезды. Там сейчас находятся несколько сотен человек, которых полиция пытается вытеснить, используя слезоточивый газ и водометы.

Всего в стране, по данным МВД, на 15:00 мск насчитывалось 32 тыс. манифестантов, из которых 8 тыс. - в Париже.

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