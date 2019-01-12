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Трамп опроверг заявления СМИ о хаосе в Белом доме

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20:00 12.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп в субботу опроверг сообщения ряда американских СМИ о том, что в его администрации царит хаос и нет плана по урегулированию сложившегося бюджетного кризиса, а также сообщил, что он практически в одиночестве работает над этим вопросом в Белом доме, и у него есть план разрешения ситуации.

"Только что видел, как лживый репортер из контролируемой Amazon ("Амазон") газеты "Вашингтон пост" рассказывал о том, что в Белом доме царит хаос, и что ни у кого нет стратегии прекращения "шатдауна", нет плана. Лживые СМИ всегда говорят о хаосе, хотя по факту его нет", - заверил глава государства в своем "Твиттере".

"В действительности в Белом доме практически никого, кроме меня, нет, а у меня есть план по "шатдауну". Но для того, чтобы понять этот план, необходимо понять тот факт, что я одержал победу на выборах и дал обещание обеспечить безопасность американского народа. Частью этого обещания была стена на южной границе. Выборы имеют последствия!" - отметил он.

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