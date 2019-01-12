В рейтинге умнейших стран мира Россия оказалась не тройке лидеров

21:12 Источник: Газета.Ru

Портал Vouchercloud разместил Россию на шестом месте в рейтинге умнейших стран мира, этот результат ниже, чем у Соединенных Штатов и Китая.

Возглавила рейтинг Япония, а на втором и третьем местах разместились Швейцария и Китай. Четвертое место заняли Соединенные Штаты, а пятое — Нидерланды. Замкнул список из 25 умнейших стран Сингапур.

Рейтинг портала был составлен на основании трех показателей: среднем IQ населения, успеваемости в школе и числе нобелевских лауреатов, - пишет Газета.ru.