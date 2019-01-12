Израильский музей штурмовали из-за распятого Рональда Макдональда

21:30

Около Музея искусств в израильской Хайфе произошли массовые столкновения арабских христиан с полицией. Протестующих возмутил один из экспонатов — статуя распятого на кресте клоуна Рональда Макдональда, сообщаяет сайт 360tv.ru со ссылкой на Times of Israel.

Однако арабы-христиане Хайфы не оценили задумку автора, восприняв арт-объект как прямое оскорбление своих чувств. Около 300 разгневанных протестующих попытались силой прорваться внутрь музея. Однако путь им преградили стражи порядка, в результате возникла массовая потасовка.





По информации издания, трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения от камней, которые бросали демонстранты. Стражи порядка в ответ пустили шумовые гранаты и слезоточивый газ. О пострадавших со стороны протестующих не сообщается.