0
0
105
Новости

Посол США в ФРГ разослал немецким компаниям письма с угрозой санкций

Добавить в избранное

09:00 13.01.2019 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол США в Германии Ричард Гренелл разослал немецким компаниям письма, в которых предупредил о возможности введения в отношения них санкций со стороны Вашингтона из-за поддержки строительства газопровода "Северный поток - 2". Текст послания в воскресенье опубликовала газета Bild am Sonntag.

"Мы подчеркиваем, что, если компании, оказывающие поддержку российскому энергетическому сектору, будут участвовать в каких-либо [соответствующих проектах], это может повлечь за собой введение санкций", - написал Гренелл. По его утверждению, "если из-за запуска "Северного потока - 2" и "Турецкого потока" европейские поставки газа через Украину станут избыточными, Киев потеряет свое значение в сфере политики безопасности, из-за чего возрастет риск интервенций со стороны России".

Как считает Гренелл, "фирмы, поддерживающие оба проекта, подрывают безопасность Украины и Европы".

По информации газеты, письма, согласованные с властями США, разосланы многим немецким компаниям, которые, в свою очередь, восприняли их как шантаж. "Письма нужно воспринимать не как угрозу, а как ясное выражение политической позиции США", - заявил в связи с этим изданию представитель Гренелла.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

09:20 13.01.2019
В Москве сегодня облачно, влажно, пройдет небольшой снег
0
53
09:10 13.01.2019
WP: Трамп скрывал детали своих первых переговоров с Путиным
0
72
09:05 13.01.2019
Названа новая дата наблюдения за галактикой с массивной черной дырой
0
76
21:30 12.01.2019
Израильский музей штурмовали из-за распятого Рональда Макдональда
0
639
21:12 12.01.2019
В рейтинге умнейших стран мира Россия оказалась не в тройке лидеров
0
813
20:58 12.01.2019
Муфтий Ингушетии изгнан из объединения мусульман Северного Кавказа
0
684
20:00 12.01.2019
Трамп опроверг заявления СМИ о хаосе в Белом доме
0
760
19:25 12.01.2019
Протесты во Франции: Из 32 тыс участников полиция задержала около сотни
0
669
19:22 12.01.2019
WADA назвала срок, когда станет известна "судьба" РУСАДА
0
763
18:13 12.01.2019
Глава МИД Японии приехал в Москву
0
664

Возврат к списку