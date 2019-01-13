Посол США в ФРГ разослал немецким компаниям письма с угрозой санкций

09:00 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол США в Германии Ричард Гренелл разослал немецким компаниям письма, в которых предупредил о возможности введения в отношения них санкций со стороны Вашингтона из-за поддержки строительства газопровода "Северный поток - 2". Текст послания в воскресенье опубликовала газета Bild am Sonntag.

"Мы подчеркиваем, что, если компании, оказывающие поддержку российскому энергетическому сектору, будут участвовать в каких-либо [соответствующих проектах], это может повлечь за собой введение санкций", - написал Гренелл. По его утверждению, "если из-за запуска "Северного потока - 2" и "Турецкого потока" европейские поставки газа через Украину станут избыточными, Киев потеряет свое значение в сфере политики безопасности, из-за чего возрастет риск интервенций со стороны России".

Как считает Гренелл, "фирмы, поддерживающие оба проекта, подрывают безопасность Украины и Европы".

По информации газеты, письма, согласованные с властями США, разосланы многим немецким компаниям, которые, в свою очередь, восприняли их как шантаж. "Письма нужно воспринимать не как угрозу, а как ясное выражение политической позиции США", - заявил в связи с этим изданию представитель Гренелла.