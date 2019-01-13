WP: Трамп скрывал детали своих первых переговоров с Путиным

09:10 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп скрывал от членов администрации детали своих первых переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись летом 2017 года в Гамбурге на полях саммита G20. С таким утверждением выступила в субботу газета The Washington Post со ссылкой на источники.

В частности, отмечается, что после означенной встречи он якобы забрал себе записки переводчика, присутствовавшего на ней, и велел ему не распространяться об этом среди других членов администрации. Это стало известно после того, как один из команды советников Трампа в Белом доме и высокопоставленный представитель Госдепартамента запросили у лингвиста информацию о встрече двух лидеров, но получили на это отказ.

Официальный представитель администрации на условиях конфиденциальности сообщил изданию, что после беседы двух лидеров занимавший тогда пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон - также присутствовавший на встрече - "предоставил членам администрации в частном порядке подробный отчет о ней, кроме того, был передан отчет и для СМИ". По словам окружения Трампа, его стремление к секретности было обусловлено угрозой возникновения утечек, которые чрезвычайно часто имели место на заре его президентства.