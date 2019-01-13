0
0
82
Новости

WP: Трамп скрывал детали своих первых переговоров с Путиным

Добавить в избранное

09:10 13.01.2019 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп скрывал от членов администрации детали своих первых переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись летом 2017 года в Гамбурге на полях саммита G20. С таким утверждением выступила в субботу газета The Washington Post со ссылкой на источники.

В частности, отмечается, что после означенной встречи он якобы забрал себе записки переводчика, присутствовавшего на ней, и велел ему не распространяться об этом среди других членов администрации. Это стало известно после того, как один из команды советников Трампа в Белом доме и высокопоставленный представитель Госдепартамента запросили у лингвиста информацию о встрече двух лидеров, но получили на это отказ.

Официальный представитель администрации на условиях конфиденциальности сообщил изданию, что после беседы двух лидеров занимавший тогда пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон - также присутствовавший на встрече - "предоставил членам администрации в частном порядке подробный отчет о ней, кроме того, был передан отчет и для СМИ". По словам окружения Трампа, его стремление к секретности было обусловлено угрозой возникновения утечек, которые чрезвычайно часто имели место на заре его президентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

09:20 13.01.2019
В Москве сегодня облачно, влажно, пройдет небольшой снег
0
53
09:05 13.01.2019
Названа новая дата наблюдения за галактикой с массивной черной дырой
0
76
09:00 13.01.2019
Посол США в ФРГ разослал немецким компаниям письма с угрозой санкций
0
95
21:30 12.01.2019
Израильский музей штурмовали из-за распятого Рональда Макдональда
0
639
21:12 12.01.2019
В рейтинге умнейших стран мира Россия оказалась не в тройке лидеров
0
813
20:58 12.01.2019
Муфтий Ингушетии изгнан из объединения мусульман Северного Кавказа
0
684
20:00 12.01.2019
Трамп опроверг заявления СМИ о хаосе в Белом доме
0
760
19:25 12.01.2019
Протесты во Франции: Из 32 тыс участников полиция задержала около сотни
0
669
19:22 12.01.2019
WADA назвала срок, когда станет известна "судьба" РУСАДА
0
763
18:13 12.01.2019
Глава МИД Японии приехал в Москву
0
664

Возврат к списку