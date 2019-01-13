Япония хочет разработать собственные ударные самолеты электронной войны

10:00 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии приняло решение разработать собственные ударные самолеты электронной войны, которые призваны выводить из строя радары и системы связи предполагаемого противника. Об этом сообщает в воскресенье газета "Иомиури" со ссылкой на официальные источники.

По их данным, оборудованием электронной войны предполагается оснастить уже имеющиеся транспортные и патрульные самолеты ВВС и ВМС страны. Первые из них планируется передать в вооруженные силы ориентировочно в 2027 финансовом году.

Япония, сообщает "Иомиури", уже имеет средства электронной войны. Однако, как утверждается, они носят пассивный оборонительный характер, в частности. призваны выводить из строя системы наведения уже запущенных баллистических ракет противника.

Теперь речь идет о создании ударных наступательных самолетов электронной войны. Они должны эффективно нарушать действия систем связи в авиации и ВМС противника, выводить из строя его радары различных типов.

Как отмечает газета, все это расценивается как мера противодействия в первую очередь вооруженным силам Китая и России.