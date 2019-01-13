В Москве сегодня облачно, влажно, пройдет небольшой снег
09:20 13.01.2019 Регион: Москва, Россия Источник: Агентство городских новостей «Москва»
Облачная погода, небольшой снег и до 7 градусов мороза ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, 13 января. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
«Погодные условия Московского региона по-прежнему будет определять североатлантический циклон. Под его влиянием продолжит идти небольшой снег. Максимальная температура во второй половине дня составит от 5 до 3 градусов ниже нуля в столице и от 7 до 2 градусов мороза по области. Ветер юго-западного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление останется низким - 733 мм ртутного столба, что существенно ниже нормального», - говорится в сообщении.
Синоптики отмечают, что относительная влажность воздуха в столичном регионе составит около 80%.
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