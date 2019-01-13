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Новости

Врачи назвали семь признаков рака

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09:40 13.01.2019 Источник: РОСБАЛТ

Врачи из клиники в Кливленде (штат Огайо) назвали семь признаков начала онкологических заболеваний, передает "Росбалт" со ссылкой на The Daily Express. 

Это изменения в работе кишечника или мочевого пузыря, незаживающие раны, необычные кровотечения, уплотнения в груди и других частях тела, расстройства желудка, изменения родинок, хриплый кашель.

Коллеги американских врачей из онкологического центра в Лондоне согласны с приведенным списком, но отмечают, что эти признаки могут говорить и о других заболеваниях.

Ученый центра Крис Стил отметил, что четыре из десяти случаев развития рака можно предотвратить при своевременной диагностике.

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