Врачи назвали семь признаков рака
09:40 13.01.2019 Источник: РОСБАЛТ
Врачи из клиники в Кливленде (штат Огайо) назвали семь признаков начала онкологических заболеваний, передает "Росбалт" со ссылкой на The Daily Express.
Это изменения в работе кишечника или мочевого пузыря, незаживающие раны, необычные кровотечения, уплотнения в груди и других частях тела, расстройства желудка, изменения родинок, хриплый кашель.
Коллеги американских врачей из онкологического центра в Лондоне согласны с приведенным списком, но отмечают, что эти признаки могут говорить и о других заболеваниях.
Ученый центра Крис Стил отметил, что четыре из десяти случаев развития рака можно предотвратить при своевременной диагностике.
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