СМИ: Сотрудничество Китая и России - серьезная стратегическая проблема для США

10:40 Регион: В мире

Развивающееся сотрудничество Китая и России представляет собой «серьезную стратегическую проблему» для США, передает Russia Today со ссылкой на The National Interest.





По словам экспертов, США совершают серьезный просчет, не предприняв «стратегических корректировок, чтобы предотвратить все более тесное сближение» России и Китая.





Издание отмечает, что США утратили выгодное положение, которое занимали во второй половине холодной войны, когда отношения между Вашингтоном и Москвой и Пекином по отдельности были лучше.