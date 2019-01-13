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Рейтинг одобрения американцами деятельности Трампа снизился на три пункта

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11:25 13.01.2019 Регион: В мире Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Согласно последнему опросу издания The Hill, в январе рейтинг одобрения американцами деятельности президента США составил 44%, передает радиостанция "Говорит Москва".

По сравнению с показателем в прошлом месяце, он снизился на 3 пункта.

Опрос был проведен с 8 по 11 января. Он стартовал в 21-й день приостановки работы федерального правительства США и выпал на окончание недели, когда госслужащие впервые не получили зарплату из-за так называемого шатдауна. 12 января в США был побит рекорд из-за приостановки работы правительства. К этому моменту ряд федеральных ведомств не работал уже 22 дня. Накануне президент США назвал шатдаун гуманитарным кризисом и призвал демократов вернуться в Вашингтон, несмотря на выходные.

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