Рейтинг одобрения американцами деятельности Трампа снизился на три пункта

11:25 Регион: В мире Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Согласно последнему опросу издания The Hill, в январе рейтинг одобрения американцами деятельности президента США составил 44%, передает радиостанция "Говорит Москва".

По сравнению с показателем в прошлом месяце, он снизился на 3 пункта.

Опрос был проведен с 8 по 11 января. Он стартовал в 21-й день приостановки работы федерального правительства США и выпал на окончание недели, когда госслужащие впервые не получили зарплату из-за так называемого шатдауна. 12 января в США был побит рекорд из-за приостановки работы правительства. К этому моменту ряд федеральных ведомств не работал уже 22 дня. Накануне президент США назвал шатдаун гуманитарным кризисом и призвал демократов вернуться в Вашингтон, несмотря на выходные.