Таксист въехал в остановку в Перми, есть пострадавшие

12:00 Регион: Пермь, Россия Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Перми таксист протаранил остановку с людьми, есть пострадавшие, передает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на Life.

Инцидент произошел на шоссе Космонавтов. Таксист на Renault Logan въехал в остановку и сбил людей. В результате ЧП с различными травмами были госпитализированы женщина и двое мужчин. По предварительной версии, таксист не справился с управлением.