0
0
90
Новости

Таксист въехал в остановку в Перми, есть пострадавшие

Добавить в избранное

12:00 13.01.2019 Регион: Пермь, Россия Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Перми таксист протаранил остановку с людьми, есть пострадавшие, передает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на Life.

Инцидент произошел на шоссе Космонавтов. Таксист на Renault Logan въехал в остановку и сбил людей. В результате ЧП с различными травмами были госпитализированы женщина и двое мужчин. По предварительной версии, таксист не справился с управлением.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

12:35 13.01.2019
Полиция Хельсинки задержала троих иностранцев по подозрению в изнасиловании несовершеннолетних
0
19
11:25 13.01.2019
Рейтинг одобрения американцами деятельности Трампа снизился на три пункта
0
145
10:40 13.01.2019
СМИ: Сотрудничество Китая и России - серьезная стратегическая проблема для США
0
204
10:30 13.01.2019
Экс-юрист Трампа Коэн не намерен отвечать на вопросы о "российском вмешательстве"
0
197
10:15 13.01.2019
Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться в феврале во Вьетнаме
0
205
10:00 13.01.2019
Япония хочет разработать собственные ударные самолеты электронной войны
0
245
09:40 13.01.2019
Врачи назвали семь признаков рака
0
320
09:20 13.01.2019
В Москве сегодня облачно, влажно, пройдет небольшой снег
0
249
09:10 13.01.2019
WP: Трамп скрывал детали своих первых переговоров с Путиным
0
308
09:05 13.01.2019
Названа новая дата наблюдения за галактикой с массивной черной дырой
0
269

Возврат к списку