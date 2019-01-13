Таксист въехал в остановку в Перми, есть пострадавшие
12:00 13.01.2019 Регион: Пермь, Россия Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Перми таксист протаранил остановку с людьми, есть пострадавшие, передает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на Life.
Инцидент произошел на шоссе Космонавтов. Таксист на Renault Logan въехал в остановку и сбил людей. В результате ЧП с различными травмами были госпитализированы женщина и двое мужчин. По предварительной версии, таксист не справился с управлением.
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