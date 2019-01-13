Полиция Хельсинки задержала троих иностранцев по подозрению в изнасиловании несовершеннолетних

12:35 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Хельсинки задержала в субботу вечером трех мужчин - выходцев из иностранных государств - по подозрению в изнасиловании несовершеннолетних. Об этом сообщил в воскресенье телеканал "МТВ3".

События, ставшие предметом расследования, происходили в течение двух последних месяцев в квартире на востоке финской столицы. Точный возраст и число жертв полиция пока не раскрывает.

В субботу правительство Финляндии сообщило, что на следующей неделе обсудит готовящийся МВД страны пакет мер реагирования в связи с серией изнасилований несовершеннолетних в городе Оулу, где в качестве подозреваемых проходят мигранты. Среди них рассматриваются, в частности, критерии предоставления гражданства и в целом различные аспекты, относящиеся к системе приема мигрантов.

Ранее премьер-министр страны Юха Сипиля заявил, что система приема беженцев должна помогать нуждающимся, но не защищать преступников. Глава МВД Кай Мюккянен в свою очередь сообщил, что преступления сексуального характера должны быть основанием для лишения гражданства. Министр добавил, что в изнасилованиях в Оулу подозреваются выходцы из стран Северной Африки и Ближнего Востока - именно оттуда просителей убежища приезжает больше всего.

Президент Финляндии Саули Ниинистё также высказался по поводу событий в Оулу, подчеркнув, что "непостижимо, что просители убежища принесли с собой такое зло".

Финская полиция сообщила в пятницу, что задержала трех иностранных граждан в рамках расследования четырех новых случаев изнасилований несовершеннолетних в городе Оулу.

Ведомство сообщило также, что одна из жертв насилия скончалась осенью прошлого года, однако ее смерть не являлась криминальной

Сейчас полиция продолжает следствие как по новым выявленным случаям изнасилований, так и по еще пяти, также произошедшим в Оулу, расследование которых началось еще в прошлом году и которые уже стали предметом бурной общественной дискуссии.

Ранее в прессе были опубликованы документы, согласно которым, по крайней мере, за одним из изнасилований стояла группа из нескольких мигрантов, часть из которых уже имеют финское гражданство, а часть находится в статусе беженцев.