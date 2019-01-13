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Новости

Нетаньяху: "За последние 36 часов ВВС Израиля нанесли удары по целям в Сирии"

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12:47 13.01.2019 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху признал в воскресенье, что Израиль атаковал в течение последних 36 часов цели в Сирии.

"За последние 36 часов ВВС Израиля нанесли удары по целям в Сирии", - сказал глава израильского кабмина на еженедельном заседании правительства еврейского государства.

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