Нетаньяху: "За последние 36 часов ВВС Израиля нанесли удары по целям в Сирии"
12:47 13.01.2019 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху признал в воскресенье, что Израиль атаковал в течение последних 36 часов цели в Сирии.
"За последние 36 часов ВВС Израиля нанесли удары по целям в Сирии", - сказал глава израильского кабмина на еженедельном заседании правительства еврейского государства.
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