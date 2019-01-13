"Независимые греки" выходят из правительства Греции
13:07 13.01.2019 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Партия "Независимые греки" (АНЭЛ) выходит из состава греческого правительства. Об этом объявил лидер партии, министр национальной обороны Греции Панос Камменос после встречи с премьер-министром Алексисом Ципрасом. На ней обсуждалась судьба кабинета после одобрения парламентом Македонии изменений в конституции, предусматривающих смену названия соседней страны на Северную Македонию.
"Независимые греки" выступают категорически против передачи соседней стране права официально использовать в своем названии слово "Македония".
После встречи с премьером Камменос заявил журналистам, что поблагодарил Ципраса за четыре года сотрудничества, в ходе которых правительство в составе партий СИРИЗА и АНЭЛ вывели страну из меморандумов с международными кредиторами. "Эта первая цель была достигнута, однако тема Македонии не позволяет мне не пожертвовать своим креслом", - подчеркнул министр и пояснил, что его партия выводит своих министров из состава правительства. При этом он уточнил, что подробности сообщит на пресс-конференции, которую проведет вскоре в одной из центральных афинских гостиниц.
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