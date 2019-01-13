Москвичам обещают метель и потепление до нуля градусов

13:30 Регион: Москва, Россия Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Метель, сопровождающаяся ветром с порывами до 15-17 м/с, и потепление до нуля градусов ожидаются в Москве 14 и 15 января, сообщает Гидрометцентр в воскресенье.

"Понедельник, 14 января. <...> Местами метель, гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/c", - говорится в сообщении.

Похожая погода сохранится и на следующий день, продолжили в Гидрометцентре. "Вторник, 15 января. <...> Местами метель, гололедица. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/c, местами порывы 12-17 м/c", - указывается в сообщении.

При этом температура в столице существенно повысится - 14 и 15 января ожидается от минус 3 до нуля градусов, отмечают метеорологи.