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Порошенко привез томос об автокефалии ПЦУ в кафедральный собор Винницы

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14:01 13.01.2019 Регион: СНГ Источник: REGNUM

Президент Украины Петр Порошенко во главе правительственной делегации привез томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) в Спаса-Преображенский кафедральный собор города Винницы, передает ИА REGNUM со ссылкой на Twitter украинского лидера.

Документ был установлен в соборе на всеобщее обозрение. 

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