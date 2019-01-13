Порошенко привез томос об автокефалии ПЦУ в кафедральный собор Винницы

14:01 Регион: СНГ Источник: REGNUM

Президент Украины Петр Порошенко во главе правительственной делегации привез томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) в Спаса-Преображенский кафедральный собор города Винницы, передает ИА REGNUM со ссылкой на Twitter украинского лидера.

Документ был установлен в соборе на всеобщее обозрение.



