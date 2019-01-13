"Белорусский народный фронт" выступил за ограничение трансляции российских каналов
14:30 13.01.2019 Регион: СНГ Источник: Газета.Ru
Оппозиционная партия «Белорусский народный фронт» (БНФ) выступила за ограничение трансляции российских телеканалов, передает "Газета.ру" со ссылкой на сайт партии. Политики предлагают заменить их телепрограммами отечественного производства, либо сделать более сбалансированную сетку вещания.
Такое решение связано с призывом популяризовать белорусский язык, являющийся «важнейшим фактором национальной безопасности». По мнению членов БНФ, необходимо препятствовать «информационным атакам» и отстаивать независимость страны.
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