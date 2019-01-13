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Катар и США подписали соглашение о расширении военной авиабазы Эль-Удейд

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14:52 13.01.2019 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Катар и США подписали в воскресенье соглашение о расширении военной авиабазы Эль-Удейд в столице эмирата. Об этом сообщил государственный секретарь США Майкл Помпео на совместной пресс-конференции с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Трансляцию вел телеканал "Аль-Джазира".

"Эта база очень важна для нас, и мы благодарны Катару, что он размещает наши силы у себя", - сказал Помпео после подписания двустороннего соглашения о расширении крупнейшей в регионе военной базы США. Документ был подписан в рамках проходящего в Дохе второго стратегического диалога США - Катар.

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