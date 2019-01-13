Роспотребнадзор изъял 125 тонн икры за новогодние праздники
15:43 13.01.2019 Источник: РОСБАЛТ
За новогодние праздники Роспотребнадзор изъял 125 тонн икры. Нарушителям выписали штрафы на сумму более 1,7 млн руб., следует из сообщения ведомства, передает "Росбалт".
Нарушения были выявлены в каждой пятой точке продажи деликатеса, установлено 955 несанкционированных мест торговли икрой.
Новости
- 15:18 13.01.2019
- На севере Афганистана уничтожены 11 талибов
- 14:52 13.01.2019
- Катар и США подписали соглашение о расширении военной авиабазы Эль-Удейд
- 14:30 13.01.2019
- "Белорусский народный фронт" выступил за ограничение трансляции российских каналов
- 14:01 13.01.2019
- Порошенко привез томос об автокефалии ПЦУ в кафедральный собор Винницы
- 13:30 13.01.2019
- Москвичам обещают метель и потепление до нуля градусов
- 13:07 13.01.2019
- "Независимые греки" выходят из правительства Греции
- 12:47 13.01.2019
- Нетаньяху: "За последние 36 часов ВВС Израиля нанесли удары по целям в Сирии"
- 12:35 13.01.2019
- Полиция Хельсинки задержала троих иностранцев по подозрению в изнасиловании несовершеннолетних
- 12:00 13.01.2019
- Таксист въехал в остановку в Перми, есть пострадавшие
- 11:25 13.01.2019
- Рейтинг одобрения американцами деятельности Трампа снизился на три пункта
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать