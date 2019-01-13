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В Шереметьево самолет выкатился за пределы ВПП

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16:55 13.01.2019 Регион: Москва, Россия Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одна из двух взлетно-посадочных полос Шереметьево закрыта после того, как самолет Smart Wings выкатился за ее пределы. Сейчас воздушное судно эвакуируют. Об этом ТАСС сообщила в воскресенье глава дирекции общественных связей Шереметьево Анна Захаренкова.

В результате инцидента никто из 47 человек, находившихся на борту, не пострадал.

"В связи с инцидентом аэропорт Шереметьево был вынужден закрыть ВПП1 для проведения производственных работ по эвакуации воздушного судна. В этой связи на время проведения эвакуационных работ возможны задержки в обеспечении вылетов и прилетов других рейсов", - сказала она.

Захаренкова также сообщила, что на место происшествия незамедлительно прибыли спасательные службы аэропорта Шереметьево для проведения спасательной операции."Службы аэропорта Шереметьево предпринимают все усилия для скорейшей ликвидации последствий выката самолета авиакомпании Smart Wings и минимизации сложностей и задержек рейсов для остальных авиакомпаний и пассажиров", - добавила она.

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