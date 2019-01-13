WSJ: Болтон запрашивал у Пентагона данные о возможности ударов по Ирану

18:21 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон запрашивал у Пентагона после минометного обстрела в сентябре 2018 года центра Багдада, где находится в том числе и американское посольство, предоставление Белому дому информации об имеющихся у Вашингтона возможностях нанесения ударов по Ирану. Об этом сообщила в воскресенье электронная версия газеты The Wall Street Journal.

По сведениям источников издания, такой запрос вызвал серьезное беспокойство в военном ведомстве, а также в Госдепартаменте США. "Люди были шокированы", - отметил бывший сотрудник администрации. "Уму непостижимо, как легкомысленно они относились к ударам по Ирану", - добавил он, говоря о подходе к данному вопросу Болтона и Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме.

При обстреле, о котором идет речь, в районе "зеленой зоны" в Багдаде разорвались три минометных снаряда, пострадавших не было. США полагали, что ответственность лежит на поддерживаемых Тегераном в Ираке силах.

Издание отмечает, что Пентагон предоставил информацию об имеющихся возможностях нанесения ударов по Ирану представителям СНБ. Вместе с тем не уточняется, знал ли президент Дональд Трамп об этом, поступили ли указанные данные в Белый дом, а также имелись ли в Вашингтоне в то время серьезные планы военных действий в отношении Ирана. "Бывшие официальные лица назвали обескураживающим тот факт, что в СНБ запрашивали информацию о возможности далеко идущих военных ударов по Ирану в ответ на атаки, при которых не было нанесено серьезного ущерба и никто не пострадал", - отмечается в материале.

В публикации приводится комментарий представителя СНБ Гарретта Маркиса. Он констатировал, что совет "координирует политический курс и предоставляет президенту возможности, касающиеся широкого круга ожидаемых угроз и ответов на них". Он добавил, что американская сторона "рассмотрит весь спектр возможностей" для обеспечения безопасности дипломатов США в Ираке.

Как отмечается в материале, Болтон выступает в целом за более жесткий подход к Тегерану, чем многие другие члены администрации Трампа. В этом его поддерживает государственный секретарь США Майкл Помпео. Болтон не скрывает, что рассчитывает на смену власти в Иране.