Комитет WADA начнет заседание по вопросу статуса РУСАДА до окончания работы экспертов
19:05 13.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию начнет заседание по вопросу статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) до окончания работы своих экспертов в московской лаборатории. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.
"Команда все еще в лаборатории и извлекает данные, работа не закончена. Комитет по соответствию проведет свои заседания в понедельник и вторник и рассмотрит всю имеющуюся информацию", - сообщили в WADA.
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