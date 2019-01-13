Комитет WADA начнет заседание по вопросу статуса РУСАДА до окончания работы экспертов

19:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию начнет заседание по вопросу статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) до окончания работы своих экспертов в московской лаборатории. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.

"Команда все еще в лаборатории и извлекает данные, работа не закончена. Комитет по соответствию проведет свои заседания в понедельник и вторник и рассмотрит всю имеющуюся информацию", - сообщили в WADA.