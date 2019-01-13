Названы возможные причины ЧП с самолетом в Шереметьево

19:33 Регион: Москва, Россия Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некачественная уборка взлетно-посадочной полосы или ошибка пилота могли стать причиной выката самолета за пределы ВПП в столичном аэропорту Шереметьево. Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Лариса Марковец, по факту происшествия проводится доследственная проверка.

"По версии следствия, причинами данного происшествия могли стать ошибка пилота либо некачественная работа наземных служб по уборке взлетно-посадочной полосы", - сказала Марковец.