0
0
102
Новости

Названы возможные причины ЧП с самолетом в Шереметьево

Добавить в избранное

19:33 13.01.2019 Регион: Москва, Россия Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некачественная уборка взлетно-посадочной полосы или ошибка пилота могли стать причиной выката самолета за пределы ВПП в столичном аэропорту Шереметьево. Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Лариса Марковец, по факту происшествия проводится доследственная проверка.

"По версии следствия, причинами данного происшествия могли стать ошибка пилота либо некачественная работа наземных служб по уборке взлетно-посадочной полосы", - сказала Марковец.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

19:05 13.01.2019
Комитет WADA начнет заседание по вопросу статуса РУСАДА до окончания работы экспертов
0
129
18:21 13.01.2019
WSJ: Болтон запрашивал у Пентагона данные о возможности ударов по Ирану
0
175
17:30 13.01.2019
Польша создаст искусственный остров в Калининградском заливе
0
270
16:55 13.01.2019
В Шереметьево самолет выкатился за пределы ВПП
0
283
15:43 13.01.2019
Роспотребнадзор изъял 125 тонн икры за новогодние праздники
0
361
15:18 13.01.2019
На севере Афганистана уничтожены 11 талибов
0
323
14:52 13.01.2019
Катар и США подписали соглашение о расширении военной авиабазы Эль-Удейд
0
351
14:30 13.01.2019
"Белорусский народный фронт" выступил за ограничение трансляции российских каналов
0
408
14:01 13.01.2019
Порошенко привез томос об автокефалии ПЦУ в кафедральный собор Винницы
0
403
13:30 13.01.2019
Москвичам обещают метель и потепление до нуля градусов
0
403

Возврат к списку