Нетаньяху: Израиль готов наращивать атаки на иранские объекты в Сирии
20:30 13.01.2019 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль ради предотвращения военного закрепления Ирана в Сирии готов наращивать атаки на иранские объекты в соседней стране. С таким заявлением выступил в воскресенье во время посещения северных районов еврейского государства премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
"Израиль [в ночь на субботу] нанес удар по иранскому складу с оружием в международном аэропорту Дамаска, это отражает нашу решимость предотвратить военное закрепление Ирана в Сирии. При необходимости мы готовы интенсифицировать такие атаки", - сказал премьер, чьи высказывания распространила его канцелярия.
"В тот же период времени израильская армия обнаружила шестой тоннель, прорытый в Израиль боевиками [ливанского шиитского движения] "Хезболлах", и он - крупнейший из всех. Это является успешным завершением операции "Северный щит", проведенной ради безопасности Израиля", - продолжил Нетаньяху, встречавшийся на севере Израиля с военнослужащими, участвовавшими в стартовавшей 4 декабря операции на границе с Ливаном по нейтрализации прорытых боевиками подземных ходов.
Ранее на еженедельном заседании израильского правительства Нетаньяху признал, что ВВС Израиля нанесли "за последние 36 часов" удары по иранским целям в международном аэропорту Дамаска. Он также сообщил, что Армия обороны Израиля "сотни раз атаковала цели Ирана и "Хезболлах".
Как сообщило агентство САНА, Израиль в ночь на субботу нанес удар по складскому помещению в районе аэропорта Дамаска. По сведениям телеканала "Аль-Хадас", израильские самолеты атаковали иранские военные склады в районе столичного аэропорта, которыми пользуется шиитская милиция "Хезболлах", воюющая на стороне правительственной армии. В предыдущий раз неназванный израильский представитель в конце 2018 года подтвердил, что ВВС еврейского государства наносили удары в Сирии 25 декабря.
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