Взрыв бытового газа в жилом доме произошел в Ростовской области
07:30 14.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
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