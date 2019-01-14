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Взрыв бытового газа в жилом доме произошел в Ростовской области

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07:30 14.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв бытового газа стал причиной обрушения в жилом доме в городе Шахты в Ростовской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Город Шахты, улица Хабарова, 16 сообщение в 06:18 мск, предварительно, в результате взрыва газа произошло обрушение с 9-го по 8-й этаж одного из подъездов многоквартирного жилого дома. Все службы экстренного реагирования выехали к месту", - сообщили журналистам в пресс- службе ГУ МЧС по региону.

"На данный момент спасены пять человек. Данных о пострадавших нет", - сказал источник. Он уточнил, что жильцы дома эвакуированы, выведены 140 человек.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев выезжает на место взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Шахтах, сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

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