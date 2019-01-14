Австралия: Из-за пожарной тревоги отложены все рейсы из аэропорта Мельбурна
07:45 14.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Штатная работа международного аэропорта Мельбурна в Австралии прерывалась в понедельник из-за сбоя в противопожарной системе здания. Персонал эвакуировали из центра управления полетами.
Пожарная сигнализация аэропорта сработала около 09:40 по местному времени (01:40 мск) в здании центра управления воздушным движением. "Все полеты остановлены из-за полной эвакуации диспетчерской вышки", - было сказано в официальном сообщении на сайте аэропорта.
Все рейсы, вылетавшие из Мельбурна, были отложены на срок от 1,5 до 2,5 часов. Как минимум восемь рейсов, прибывавших в это время, отправили на запасные аэродромы в Канберру и Сидней.
Как сообщает издание "Эйдж", причиной срабатывания пожарной сигнализации стала техническая ошибка в работе противопожарной системы аэропорта. Ее устранили в течение полутора часов. После этого аэропорт продолжил работать в штатном режиме.
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