Из-за снегопадов в Чехии 12 тыс семей остались без электричества

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двенадцать тысяч семей и предприятий остались без электричества в Чехии в результате обильных снегопадов, приведших к обрывам линий электропередачи. Об этом в воскресенье сообщила журналистам представитель национальной компании "Чешские энергетические предприятия" Соня Голингерова.

"Без света в республике в воскресенье вечером оставались 12 тысяч семей и потребителей электричества из числа учреждений и коммерческих компаний, - сказала она. - Наиболее напряженная ситуация наблюдается в Либерецком крае (Северная Чехия - прим. ТАСС), где зарегистрировано семь аварий на высоковольтных линиях электропередачи. Еще пять аварий произошли в Карловарском крае (Западная Чехия)".

Поставки, как отметила Голингерова, прерваны из-за разрыва проводов линий электропередачи, на которые обрушились деревья, сломавшиеся под тяжестью снега и напором шквального ветра. В северных и западных регионах республики, прежде всего в горных районах на границах с Германией и Польшей, продолжаются обильные снегопады. Многие дороги там закрыты для движения автотранспорта.



