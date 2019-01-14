Врачи смогли стабилизировать сердцебиение мэра Гданьска

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Врачи смогли восстановить работу сердца мэра Гданьска Павла Адамовича, который получил ножевое ранение во время благотворительного концерта. Как сообщил в воскресенье президент Польши Анджей Дуда, его сердцебиение удалось стабилизировать.

"Я получил информацию, что врачам удалось восстановить сердцебиение тяжелораненого мэра Павла Адамовича, надежда есть. Но его состояние очень тяжелое", - написал президент в "Твиттере"

Инцидент произошел во время благотворительного мероприятия "Большой оркестр праздничной помощи", в ходе которого в Польше ежегодно собирают средства на помощь медицинским учреждениям. Акция, проходящая во всех городах Польши, завершается концертом.

Как сообщают свидетели, во время участия в концерте Адамовича неизвестный ворвался на сцену и несколько раз ранил политика ножом.



