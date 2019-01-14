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Товарооборот между Россией и Китаем преодолел показатель в 100 млрд долларов

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08:45 14.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Товарооборот между Россией и Китаем в 2018 году вырос на 27,1% - до более 107 млрд долларов. Об этом заявил в понедельник глава департамента статистического анализа Главного таможенного управления КНР Ли Куйвэнь.

"Таким образом наши страны впервые преодолели показатель в 100 млрд долларов, поставив исторический рекорд, - отметил он, отвечая на пресс-конференции на вопрос ТАСС о показателях российско-китайской торговли в минувшем году. - По динамике роста Россия оказалась на первом месте в десятке наших ключевых партнеров".

Как отметил Ли Куйвэнь, главными статьями экспорта КНР в Россию стала продукция электромеханической отрасли, импорта - нефть, уголь и пиломатериалы.

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг 69,52 млрд долларов. В 2017 году этот показатель увеличился на 20,8%, до 84,07 млрд долларов.

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