Товарооборот между Россией и Китаем преодолел показатель в 100 млрд долларов
08:45 14.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Товарооборот между Россией и Китаем в 2018 году вырос на 27,1% - до более 107 млрд долларов. Об этом заявил в понедельник глава департамента статистического анализа Главного таможенного управления КНР Ли Куйвэнь.
"Таким образом наши страны впервые преодолели показатель в 100 млрд долларов, поставив исторический рекорд, - отметил он, отвечая на пресс-конференции на вопрос ТАСС о показателях российско-китайской торговли в минувшем году. - По динамике роста Россия оказалась на первом месте в десятке наших ключевых партнеров".
Как отметил Ли Куйвэнь, главными статьями экспорта КНР в Россию стала продукция электромеханической отрасли, импорта - нефть, уголь и пиломатериалы.
Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг 69,52 млрд долларов. В 2017 году этот показатель увеличился на 20,8%, до 84,07 млрд долларов.
Новости
- 09:32 14.01.2019
- В окрестностях Тегерана разбился "Боинг-707"
- 09:20 14.01.2019
- Четыре квартиры девятого этажа дома в ростовском городе Шахты полностью разрушены
- 09:00 14.01.2019
- Из-за снегопадов в Чехии 12 тыс семей остались без электричества
- 08:30 14.01.2019
- Врачи смогли стабилизировать сердцебиение мэра Гданьска
- 08:15 14.01.2019
- Семь человек спасены, еще шесть могут находиться под завалами - МЧС
- 07:45 14.01.2019
- Австралия: Из-за пожарной тревоги отложены все рейсы из аэропорта Мельбурна
- 07:30 14.01.2019
- Взрыв бытового газа в жилом доме произошел в Ростовской области
- 07:15 14.01.2019
- США разорит Турцию, если она будет атаковать сирийских курдов - Трамп
- 20:30 13.01.2019
- Нетаньяху: Израиль готов наращивать атаки на иранские объекты в Сирии
- 19:33 13.01.2019
- Названы возможные причины ЧП с самолетом в Шереметьево
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать