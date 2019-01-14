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Семь человек спасены, еще шесть могут находиться под завалами - МЧС

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08:15 14.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты после взрыва бытового газа в жилом доме в Шахтах Ростовской области исследуют несущие стены, сообщили ТАСС в пресс- службе губернатора региона.

"Треснули стены на 7 этаже. На месте три бригады скорой помощи, спасатели, люди эвакуированы. Идет поиск пострадавших и исследование несущих стен. Разрушены четыре квартиры - две на 9 и две на 8 этаже", - сказал собеседник.

Семь человек, в том числе один ребенок, спасены после взрыва бытового газа в доме в Шахтах Ростовской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Шесть человек могут находиться под завалами жилого дома в городе Шахты в Ростовской области, где произошел взрыв газа.

"По предварительным данным, одна женщина погибла", - сказал собеседник агентства.

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