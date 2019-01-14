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Четыре квартиры девятого этажа дома в ростовском городе Шахты полностью разрушены

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09:20 14.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все квартиры на девятом этаже пострадавшего от взрыва подъезда жилого дома в городе Шахты полностью разрушены, сообщили ТАСС в администрации Ростовской области.

"Стены боковые стоят восьмого этажа [в пострадавшем подъезде], остальное провалилось внутрь. Девятого этажа вообще нет", - сказал собеседник.

По данным экстренных служб, на каждом этаже дома в этом подъезде находятся по четыре квартиры.

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