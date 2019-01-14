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В окрестностях Тегерана разбился "Боинг-707"

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09:32 14.01.2019 Источник: Эхо Москвы

«Боинг-707» разбился в окрестностях Тегерана. Об этом сообщает агентство ТАСС. В свою очередь РИА «Новости», уточняет, что на борту находились 10 человек. По предварительным данным, все они погибли. Обстоятельства катастрофы пока неизвестны. Эхо Москвы

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