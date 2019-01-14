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США планируют ответить на "чрезмерные притязания" РФ и Китая в Арктике

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10:00 14.01.2019 Источник: Газета.Ru

ВМС США планируют ответить на «чрезмерные притязания» России и Китая в Арктике. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, в Арктике возникла «напряженная обстановка» из-за возможности для открытия новых морских путей. Как отмечается, миссия по отправке военного корабля США в Арктику станет ответом «чрезмерные притязания» России и КНР в регионе. При этом США уже действовали подобным образом в Южно-Китайском море.

Ранее сообщалось, что США намерены отправить в Арктику военный корабль. Газета.Ru

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