США планируют ответить на "чрезмерные притязания" РФ и Китая в Арктике
10:00 14.01.2019 Источник: Газета.Ru
ВМС США планируют ответить на «чрезмерные притязания» России и Китая в Арктике. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, в Арктике возникла «напряженная обстановка» из-за возможности для открытия новых морских путей. Как отмечается, миссия по отправке военного корабля США в Арктику станет ответом «чрезмерные притязания» России и КНР в регионе. При этом США уже действовали подобным образом в Южно-Китайском море.
Ранее сообщалось, что США намерены отправить в Арктику военный корабль. Газета.Ru
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