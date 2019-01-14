Более половины россиян выступают за отставку правительства - социологи
10:05 14.01.2019 Источник: Эхо Москвы
Более половины россиян – 53%, по словам социологов, выступают за отставку правительства. Согласно исследованию Левада-центра, основные претензии жителей страны к нынешнему кабинету министров – рост цен, снижение уровня доходов и неспособность решить проблему занятости. Эхо Москвы
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