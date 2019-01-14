Несовершеннолетняя может находиться под завалами в доме в Ростовской области
10:20 14.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Одна несовершеннолетняя девочка может находиться под завалами в доме, где произошел взрыв, в городе Шахты Ростовской области. Об этом журналистам сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"Одна несовершеннолетняя (из тех, кого ищут) может быть из прописанных" - сказал он.
Голубев уточнил, что ребенок числится в доме по прописке, однако находится ли он под завалами в действительности, пока неизвестно.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Ростовской области, сотрудники полиции оцепили территорию возле жилого дома. "Полицейские города Шахты задействованы в оцеплении, ограничивая для безопасности доступ граждан к месту происшествия на улице Хабарова. На месте находятся руководители регионального управления МВД России. Сотрудниками ГИБДД обеспечивается проезд спецтехники к месту ЧП. Принимаются все меры по недопущению нарушения общественного порядка", - сообщили в пресс-службе.
По данным МЧС, в квартире на девятом этаже дома в городе Шахты произошел взрыв газовоздушной смеси. Всего в доме 72 квартиры. Для его жителей развернут пункт временного размещения, из дома эвакуированы 140 человек. Ранее сообщалось, что один человек погиб, судьба четырех неизвестна.
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