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Новости

Порошенко объяснили отсутствие томоса у РПЦ

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10:32 14.01.2019 Источник: Lenta.ru

Русская православная церковь (РПЦ) и Константинопольский патриархат не получали томосы, поскольку они были созданы на основании решения соборов. Об этом в Facebook написал замглавы отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви (УПЦ) МП протоиерей Николай Данилевич.

«Если президент Порошенко уже стал таким специалистом в томосах, то, может, он для начала предложил бы самому Константинопольскому патриархату показать свой томос? Раз он дал томос Украине, есть ли он у него?» — ответил Данилевич. По его словам, «не томосом единым живо православие»: в древние времена церкви основывались решением церковных соборов, как в случае с Константинопольским патриархатом.

Он пояснил, что РПЦ получила автокефальный и патриарший статус в 1589 году от Константинопольского патриарха Иеремии II, а в 1593 году это решение было утверждено всеправославным собором в Константинополе. Данилевич пишет, что ни одна из древних церквей не имеет томоса, поскольку в церковной практике они появились в XIX веке.

Ранее 13 января украинский лидер засомневался в каноничности РПЦ и предложил ей показать свой томос. «Вот сейчас наша церковь является канонической, а пусть они [РПЦ] сами разберутся, покажут томос. А где их томос? Сталиным подписан?» — заявил он.   Lenta.Ru

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