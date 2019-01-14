Трампу посоветовали приостановить "шатдаун"
11:00 14.01.2019 Источник: REGNUM
Временное восстановление работы правительства США может помочь президенту страны Дональду Трампу достичь прогресса в переговорах с демократами о финансировании стены, на возведении которой на границе с Мексикой настаивает глава государства. Такое мнение в эфире Fox News высказал сенатор-республиканец Линдси Грэм.
"Я бы рекомендовал ему возобновить работу правительства на короткий промежуток времени, например, три недели», — сказал Грэм.
Если за этот период договориться о выделении средств на строительство стены Трампу не удастся, то президент мог бы попробовать получить финансирование на возведение заграждений с помощью введения чрезвычайного положения, добавил сенатор.
Как сообщалось ранее, работа правительства США была временно приостановлена 22 декабря 2018 года. Причиной стали разногласия между американским лидером Дональдом Трампом и демократами в конгрессе о размере средств, предусмотренных в бюджете страны на строительство стены на границе с Мексикой. Трамп требовал выделить более 5 млрд долларов, в то время как конгрессмены от Демократической партии США готовы направить на эти цели 1,3 млрд долларов.
Добавим, что из-за продолжающейся приостановки работы правительства десятки правительственных веб-сайтов США стали недоступны, а госслужащие, которые не получали зарплату с конца декабря, начали выстраиваться в очереди в супермаркетах за бесплатными продуктами. ИА REGNUM
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