СМИ назвали траты на реконструкцию зданий Госдумы и Совфеда
11:05 14.01.2019 Источник: Коммерсант.ru
Как стало известно “Ъ”, масштабная реконструкция зданий Госдумы обойдется в сумму более 4 млрд руб. и завершится в 2020 году. Изменения, внесенные в федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП), пятикратно повышают (с 710 млн руб. до 3,4 млрд руб.) ранее запланированные затраты на проект и на два года увеличивают сроки его реализации. Еще около 1 млрд руб. в 2019 году потратят из бюджета Москвы на реконструкцию пустующего на Охотном Ряду архитектурного памятника — палат Троекуровых, где разместятся два комитета нижней палаты парламента. Подорожает с 1,69 млрд руб. до 2,85 млрд руб. и строительство нового корпуса Совета федерации.
Стройки реализуются после отказа властей РФ от проекта парламентского центра на северо-западе Москвы, на создании которого было решено сэкономить.
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