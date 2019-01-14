В Турции ответили на угрозы Трампа

11:20 Источник: RNS

Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын ответил на слова президента США Дональда Трампа, который пригрозил Анкаре разорить страну, если Турция атакует курдов в Сирии, передает Anadolu.

«Господин Дональд Трамп, террористы не могут быть партнерами или союзниками США. Турция ожидает от США выполнения обязательств, исходящих из договоренностей по стратегическому партнерству между нашими странами», — заявил Калын. «Турция ведет борьбу с террористами, а не с курдами. Анкара готова защищать от террористов жителей Сирии, в том числе этнических курдов», — подытожил он. RNS