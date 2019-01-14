Существует угроза дальнейшего обрушения конструкций в доме в Шахтах после взрыва - ГУ МЧС

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Угроза дальнейшего обрушения конструкций сохраняется в поврежденном при взрыве доме в городе Шахты Ростовской области, сообщил журналистам в понедельник руководитель ГУ МЧС по региону Вячеслав Бутко.

"Сейчас спасателями проводятся мероприятия по укреплению несущих конструкций и межэтажных перекрытий лестничных маршей", - сказал Бутко, уточнив, что это меры предосторожности, чтобы не допустить дальнейшего обрушения.