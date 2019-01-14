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Президент Армении подписал указ о назначении Пашиняна премьер-министром

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12:00 14.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Армении Армен Саркисян в понедельник подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром республики. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.

"Руководствуясь 149 статьей Конституции Армении, назначить Никола Пашиняна премьер-министром республики", - говорится в указе президента.

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