Президент Армении подписал указ о назначении Пашиняна премьер-министром
12:00 14.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Армении Армен Саркисян в понедельник подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром республики. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.
"Руководствуясь 149 статьей Конституции Армении, назначить Никола Пашиняна премьер-министром республики", - говорится в указе президента.
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