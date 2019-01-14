Американские конгрессмены хотят вызвать на беседу переводчиков со встреч Путина и Трампа
12:20 14.01.2019 Источник: Эхо Москвы
Американские конгрессмены хотят вызвать на беседу переводчиков со встреч российского и американского президентов. Такую возможность сейчас изучают юристы двух комитетов Палаты представителей – по разведке и по иностранным делам, утверждает телеканал АВС. Встреча юристов, по его сведениям, запланирована на сегодня. Вопрос о вызове переводчиков возник после публикации в газете The Washington Post о том, что Дональд Трамп, якобы скрывал детали своих встреч с Владимиром Путиным. Сам глава Белого дома подчеркнул, что никогда не пытался скрывать какие-либо подробности о своих встречах с российским коллегой. Эхо Москвы
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