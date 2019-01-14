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За новогодние праздники потребительские цены выросли на 0,5%

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12:32 14.01.2019 Источник: REGNUM

В России за новогодние праздники (1 по 9 января 2019) потребительские цены выросли на 0,5%. В 2018 году в новогодние каникулы цены выросли на 0,2%, за январь — на 0,3%, сообщили в Росстате.

За первые десять дней нового, 2019 года значительно выросли цены на яйца — на 1,7%, на пшено — на 1,0%, гречку — на 0,6%. При этом снизились цены на свинину — на 0,1%.

Также увеличились цены на плодоовощную продукцию — на 3,1%, в том числе на огурцы — на 8,4%, помидоры — на 6,1%, капусту — на 4,6%.

Кроме того, подорожал проезд в общественном транспорте: в троллейбусе — на 3,7%, в метро, автобусе и трамвае — на 2,2−3,2%. Тарифы на ЖКХ выросли на 0,7−1,6%, цены на бензин — на 0,3%, на дизельное топливо — на 0,7%.

Рост потребительских цен в России в 2018 году составил 4,3%. Ранее Росстат предварительно оценивал инфляцию в стране в 4,2%. ИА REGNUM

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