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Московские аэропорты получили анонимные угрозы

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13:00 14.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Московские аэропорты Домодедово и Внуково подтвердили получение анонимных угроз.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что неизвестный заявил в полицию о том, что в московских аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский якобы заложены взрывные устройства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Внуково, все помещения аэропорта проверяются экстренными службами после звонка о минировании.

"Подтверждаем факт проверки на основе звонка о минировании. Все помещения аэропорта Внуково проверяются экстренными службами совместно с кинологами, эвакуация не планируется. Аэропорт работает в штатном режиме", - отметили в пресс-службе.

В свою очередь в аэропорту Домодедово также подтвердили получение анонимных угроз и ввели дополнительные меры для обеспечения безопасности.

В пресс-службе Домодедово заявили, что "при анонимных угрозах предусмотрены стандартные процедуры безопасности". "Этот случай - не исключение. После поступления информации совместно с силовыми структурами введены необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности", - подчеркнули в пресс-службе.

В пресс-службе аэропорта Шереметьево не стали комментировать данную информацию.

В Жуковский сообщений о размещенном взрывном устройстве не поступало, аэропорт работает в штатном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

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